Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея случайно обнаружили 2 скелета ихтиозавров

Кости извлекали на протяжении почти месяца. Как рассказали специалисты, кости находились под толщей глины раннемелового возраста (130 миллионов лет).

Найдя несколько больших костей, археологи стали вскрывать породы в этом участке и начали натыкаться на новые фрагменты. Этот процесс омрачало наличие грунтовых вод: останки были весьма хрупкими, поэтому одно случайное движение могло привести к необратимым последствиям.

Обнаруженные останки были пронумерованы для создания схемы уникального захоронения.