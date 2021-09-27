ЗАМАНА - Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея случайно обнаружили 2 скелета ихтиозавров

Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея случайно обнаружили 2 скелета ихтиозавров

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27 сентября, 2021. Понедельник 10:49
Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея случайно обнаружили 2 скелета ихтиозавров

Работники Ундоровского палеонтологического музея Ульяновской области нашли останки сразу 2-х ихтиозавров в геопарке «Ундория».

Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея случайно обнаружили 2 скелета ихтиозавров
Наука

Кости извлекали на протяжении почти месяца. Как рассказали специалисты, кости находились под толщей глины раннемелового возраста (130 миллионов лет).

Найдя несколько больших костей, археологи стали вскрывать породы в этом участке и начали натыкаться на новые фрагменты. Этот процесс омрачало наличие грунтовых вод: останки были весьма хрупкими, поэтому одно случайное движение могло привести к необратимым последствиям.

Обнаруженные останки были пронумерованы для создания схемы уникального захоронения.

 

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