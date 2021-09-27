Кости извлекали на протяжении почти месяца. Как рассказали специалисты, кости находились под толщей глины раннемелового возраста (130 миллионов лет).
Найдя несколько больших костей, археологи стали вскрывать породы в этом участке и начали натыкаться на новые фрагменты. Этот процесс омрачало наличие грунтовых вод: останки были весьма хрупкими, поэтому одно случайное движение могло привести к необратимым последствиям.
Обнаруженные останки были пронумерованы для создания схемы уникального захоронения.