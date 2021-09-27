Статья об этом была напечатана в издании Science. Как считают исследователи, на протяжении всей истории людьми использовались подобные личные украшения, дабы охарактеризовать себя таким образом без слов. Другие древние украшения были найдены в разных местах на севере и юге Африки, но все прошлые находки датируются не старше 130 000 лет.
В Марокко обнаружили бусы возрастом 142 тыс. лет
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 10:42
Команда академиков из Университета Аризоны под руководством профессора антропологии Стивена Л. Куна нашла в устье пещеры Бизмун в Марокко старейшие, как уточняют, в истории бусы, возраст которых ученые оценивают в 142 тысячи лет.
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