В Марокко обнаружили бусы возрастом 142 тыс. лет

Команда академиков из Университета Аризоны под руководством профессора антропологии Стивена Л. Куна нашла в устье пещеры Бизмун в Марокко старейшие, как уточняют, в истории бусы, возраст которых ученые оценивают в 142 тысячи лет.

Статья об этом была напечатана в издании Science. Как считают исследователи, на протяжении всей истории людьми использовались подобные личные украшения, дабы охарактеризовать себя таким образом без слов. Другие древние украшения были найдены в разных местах на севере и юге Африки, но все прошлые находки датируются не старше 130 000 лет.