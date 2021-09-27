ЗАМАНА - В Марокко обнаружили бусы возрастом 142 тыс. лет

В Марокко обнаружили бусы возрастом 142 тыс. лет

Автор
27 сентября, 2021. Понедельник 10:42
В Марокко обнаружили бусы возрастом 142 тыс. лет

Команда академиков из Университета Аризоны под руководством профессора антропологии Стивена Л. Куна нашла в устье пещеры Бизмун в Марокко старейшие, как уточняют, в истории бусы, возраст которых ученые оценивают в 142 тысячи лет.

В Марокко обнаружили бусы возрастом 142 тыс. лет
Наука

Статья об этом была напечатана в издании Science. Как считают исследователи, на протяжении всей истории людьми использовались подобные личные украшения, дабы охарактеризовать себя таким образом без слов. Другие древние украшения были найдены в разных местах на севере и юге Африки, но все прошлые находки датируются не старше 130 000 лет.

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top