В подземной лаборатории нашли самое загадочное нечто во Вселенной

Научный эксперимент, который осуществили в подземной лаборатории Гран-Сассо, что в 120 км от Рима, позволил найти "самое загадочное нечто во Вселенной". Как рассказывает "Лайф", этим "нечто" могут оказаться частицы темной материи.

Лаборатория Гран-Сассо построена под горой Аквила, на глубине примерно 1.4 километра. Исследователи работают так глубоко, так как именно подобным образом можно защитить эксперимент от космического излучения, которое непрерывно бомбардирует поверхность Земли. Внутри лаборатории находится 3.5-тонный бак с ксеноном — если воздействовать на этот газ электричеством, то можно получить детектор заряженных частиц.

В момент столкновения заряженных частиц с атомами ксенона появляется электролюминесценция, то есть, при ударе отлетают фотон и электрон. Физики знают, что за год в баке должно было случиться 232±15 столкновения ксенона с известными физике частицами. Но в период 2017-2018 годов вспышек электролюминесценции было 285, то есть, намного больше, чем было задумано. В иных случаях с атомами газа сталкивалось "загадочное нечто", которое может оказаться частицами темной материи.

В том, что детектор в Гран-Сассо нашел темную материю, не сомневаются исследователи из Института Кавли. Они рассказали, что речь идет о частицах-хамелеонах, способных изменять свои параметры в зависимости от условий окружающей среды.