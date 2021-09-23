Тендер по подготовке полетов на Луну оценивается в 1,7 млрд рублей.
Чтобы отправить космонавта на Луну, запланировано использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК).
Компания «Роскосмос» запустила конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну, пишет "Лента.ру".
Тендер по подготовке полетов на Луну оценивается в 1,7 млрд рублей.
Чтобы отправить космонавта на Луну, запланировано использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК).
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