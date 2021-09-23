ЗАМАНА - Россия начала подготовку к отправке человека на Луну

Россия начала подготовку к отправке человека на Луну

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23 сентября, 2021. Четверг 17:02
Россия начала подготовку к отправке человека на Луну

Компания «Роскосмос» запустила конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну, пишет "Лента.ру".

Россия начала подготовку к отправке человека на Луну
Наука

Тендер по подготовке полетов на Луну оценивается в 1,7 млрд рублей.

Чтобы отправить космонавта на Луну, запланировано использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК).

 

 

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