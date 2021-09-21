ЗАМАНА - Россия потратит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей

Россия потратит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей

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21 сентября, 2021. Вторник 14:39
Россия потратит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей

Россия собирается выделить на космическую сферу в 2022-2024 годах 629,64 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Россия потратит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей
Наука

В следующем году запланировано потратить 210,22 млрд рублей, в 2023 году — примерно 209,61 млрд, в 2024 году — примерно 209,8 млрд. Там же уточняется, что, по сравнению с ранее подтвержденными суммами, бюджетные расходы «на следующий год увеличены на 21 561,1 млн рублей, в 2023 году на 21 432,9 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, которые предусмотрены законопроектом на 2023 год, увеличены на 183,9 млн рублей».

 

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