В следующем году запланировано потратить 210,22 млрд рублей, в 2023 году — примерно 209,61 млрд, в 2024 году — примерно 209,8 млрд. Там же уточняется, что, по сравнению с ранее подтвержденными суммами, бюджетные расходы «на следующий год увеличены на 21 561,1 млн рублей, в 2023 году на 21 432,9 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, которые предусмотрены законопроектом на 2023 год, увеличены на 183,9 млн рублей».
Россия потратит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2021. Вторник 14:39
Россия собирается выделить на космическую сферу в 2022-2024 годах 629,64 миллиарда рублей, пишет ТАСС.
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