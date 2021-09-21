ЗАМАНА - Ученые выявят степень угрозы проникновения метеоров в атмосферу Земли

Ученые выявят степень угрозы проникновения метеоров в атмосферу Земли

Автор
21 сентября, 2021. Вторник 08:39
Ученые выявят степень угрозы проникновения метеоров в атмосферу Земли

Академики из США совершили важное открытие в процессе наблюдения за частями двух метеоров при увеличении их температуры от комнатной до той, что они достигают, попадая в атмосферу нашей планеты. Материал становится более пористым из-за испарения сульфида железа.

Ученые выявят степень угрозы проникновения метеоров в атмосферу Земли
Наука

Эта новая информация способна помочь точнее определять массу метеора, а также вероятность его уничтожения и дальнейшую оценку ущерба в случае попадания на поверхность Земли. Исследование проходило при использовании метода рентгеновской микротомографии.

Специалисты смогли наблюдать за фрагментами небесных тел при их нагревании до 2200 градусов по Фаренгейту. Далее авторы эксперимента воссоздали трехмерные изображения метеоров. Опыты были проведены при использовании синхротронного усовершенствованного источника света в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли.

 

Прочитано 30 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top