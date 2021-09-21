Ученые выявят степень угрозы проникновения метеоров в атмосферу Земли

Академики из США совершили важное открытие в процессе наблюдения за частями двух метеоров при увеличении их температуры от комнатной до той, что они достигают, попадая в атмосферу нашей планеты. Материал становится более пористым из-за испарения сульфида железа.

Эта новая информация способна помочь точнее определять массу метеора, а также вероятность его уничтожения и дальнейшую оценку ущерба в случае попадания на поверхность Земли. Исследование проходило при использовании метода рентгеновской микротомографии.

Специалисты смогли наблюдать за фрагментами небесных тел при их нагревании до 2200 градусов по Фаренгейту. Далее авторы эксперимента воссоздали трехмерные изображения метеоров. Опыты были проведены при использовании синхротронного усовершенствованного источника света в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли.