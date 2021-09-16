ЗАМАНА - В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных

В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных

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16 сентября, 2021. Четверг 09:14
В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных

В 2018 году были найдены древние скульптуры верблюдов, которые высечены в скале. Ученые заявляют, что находка датируется началом нашей эры, но в итоге было выявлено, что скульптуры старше пирамид в долине Гиза и Стоунхенджа. Об этом пишет BBC.

В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных
Наука

Несколько разных университетов изучили интересную находку, обнаруженную в 2018 году на территории Саудовской Аравии. Первичная оценка гигантских высеченных в камне верблюдов датировала их как творчество племен, проживающих на той территории в начале первого тысячелетия нашей эры. Обнаруженные недавно орудия труда открыли настоящий возраст скальных рисунков, которым больше 7 тысяч лет.

 

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