Несколько разных университетов изучили интересную находку, обнаруженную в 2018 году на территории Саудовской Аравии. Первичная оценка гигантских высеченных в камне верблюдов датировала их как творчество племен, проживающих на той территории в начале первого тысячелетия нашей эры. Обнаруженные недавно орудия труда открыли настоящий возраст скальных рисунков, которым больше 7 тысяч лет.
В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 09:14
В 2018 году были найдены древние скульптуры верблюдов, которые высечены в скале. Ученые заявляют, что находка датируется началом нашей эры, но в итоге было выявлено, что скульптуры старше пирамид в долине Гиза и Стоунхенджа. Об этом пишет BBC.
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