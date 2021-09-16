В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных

В 2018 году были найдены древние скульптуры верблюдов, которые высечены в скале. Ученые заявляют, что находка датируется началом нашей эры, но в итоге было выявлено, что скульптуры старше пирамид в долине Гиза и Стоунхенджа. Об этом пишет BBC.