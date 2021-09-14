ЗАМАНА - В Великобритании началось испытание теста Galleri раннего выявления 50 видов рака

В Великобритании началось испытание теста Galleri раннего выявления 50 видов рака

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14 сентября, 2021. Вторник 09:32
В Великобритании началось испытание теста Galleri раннего выявления 50 видов рака

В Великобритании стартовало большое испытание новой системы анализов крови, которая поможет в обнаружении более 50 видов рака на ранней стадии. Об этом рассказали в Reuters. В эксперименте будут участвовать примерно 140 тысяч волонтеров.

В Великобритании началось испытание теста Galleri раннего выявления 50 видов рака
Наука

Сотрудник компании Grail, ответственной за испытания, рассказал про алгоритм работы новой системы. Как он сообщил, ранние признаки развития рака можно увидеть по изменениям в ДНК человека, появляющиеся еще до первых симптомов болезни. Новой системе присвоили название Galleri. Первые итоги должны быть получены к 2023 году. Если итоги экспериментов подтвердят результативность системы, то тестирование будет продолжено и далее, но с большим количеством желающих принять участие в нем.

 

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