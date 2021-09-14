В Великобритании началось испытание теста Galleri раннего выявления 50 видов рака

В Великобритании стартовало большое испытание новой системы анализов крови, которая поможет в обнаружении более 50 видов рака на ранней стадии. Об этом рассказали в Reuters. В эксперименте будут участвовать примерно 140 тысяч волонтеров.

Сотрудник компании Grail, ответственной за испытания, рассказал про алгоритм работы новой системы. Как он сообщил, ранние признаки развития рака можно увидеть по изменениям в ДНК человека, появляющиеся еще до первых симптомов болезни. Новой системе присвоили название Galleri. Первые итоги должны быть получены к 2023 году. Если итоги экспериментов подтвердят результативность системы, то тестирование будет продолжено и далее, но с большим количеством желающих принять участие в нем.