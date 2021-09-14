Этот план уже получил на реализацию 15 млн долларов. Ученые собираются создать гибрид слона и мамонта.
Первый этап такой: специалисты начнут воссоздавать эмбрионы, имеющие ДНК мамонта, скрестят их с ДНК азиатских слонов, которые находятся в красной книге. Дабы вернуть к жизни ДНК древнего гиганта, ученые собираются осуществить сравнение их геномов с геномами нынешних слонов.
Второй этап: воссозданные эмбрионы планируется перенести в суррогатную или искусственную матку. Далее ученые получат первых юных мамонтят в ближайшие 6 лет.
Специалисты рассказали, что маленькие мамонты будут представлять собой морозостойкого слона с повадками мамонта. Статья об этом была написана в издании The Guardian.