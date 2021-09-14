ЗАМАНА - Учёные при помощи ИИ вывели формулу успеха известных художников

Учёные при помощи ИИ вывели формулу успеха известных художников

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14 сентября, 2021. Вторник 00:09
Учёные при помощи ИИ вывели формулу успеха известных художников

Исследователи из США изучили более 800 тысяч картин легендарных мастеров, используя метод искусственного интеллекта (ИИ).

Учёные при помощи ИИ вывели формулу успеха известных художников
Наука

Ученые смогли определить алгоритм успеха художников, исследуя их методы. Выяснилось, что многие годы экспериментов и поиски своего стиля предшествуют краткому периоду популярности. Итоги эксперимента были показаны в издании Nature Communications.

Ученые считают: алгоритм подходит всем творческим людям и даже представителям науки. Подробнее можно прочитать тут.

 

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