Ученые смогли определить алгоритм успеха художников, исследуя их методы. Выяснилось, что многие годы экспериментов и поиски своего стиля предшествуют краткому периоду популярности. Итоги эксперимента были показаны в издании Nature Communications.
Учёные при помощи ИИ вывели формулу успеха известных художников
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2021. Вторник 00:09
Исследователи из США изучили более 800 тысяч картин легендарных мастеров, используя метод искусственного интеллекта (ИИ).
Ученые считают: алгоритм подходит всем творческим людям и даже представителям науки. Подробнее можно прочитать тут.