Понимая это, ученые приняли решение понаблюдать за кошками удаленно. Они создали анкету, в которой указали 138 вопросов, например, о характере животных, их желании метить углы и дразнить собаку соседей. Анкета была отправлена пользователям различных сайтов. Далее были отобраны 4 316 анкет, внушающих доверие, и, проанализировав их, обнаружили 7 главных качеств кошачьих: активность, пугливость, негатив к определенному человеку, любовь к людям и другим кошкам, сложности в использовании лотка и явная забота о себе. Самой трусливой оказалась русская голубая кошка, а самой храброй − абиссинская. Кошки персидской породы являются самыми пассивными, в то время как бенгальская – максимально активной.
Ученые выявили 7 основных качеств кошек
- Автор Мадина
- 13 сентября, 2021. Понедельник 16:12
Как рассказывают специалисты, в стенах лаборатории кошки ощущают сильную тревогу, из-за чего полностью меняют свою модель поведения.
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