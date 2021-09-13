Ученые выявили 7 основных качеств кошек

Понимая это, ученые приняли решение понаблюдать за кошками удаленно. Они создали анкету, в которой указали 138 вопросов, например, о характере животных, их желании метить углы и дразнить собаку соседей. Анкета была отправлена пользователям различных сайтов. Далее были отобраны 4 316 анкет, внушающих доверие, и, проанализировав их, обнаружили 7 главных качеств кошачьих: активность, пугливость, негатив к определенному человеку, любовь к людям и другим кошкам, сложности в использовании лотка и явная забота о себе. Самой трусливой оказалась русская голубая кошка, а самой храброй − абиссинская. Кошки персидской породы являются самыми пассивными, в то время как бенгальская – максимально активной.