Российские археологи рассказали о раскопках на месте крепости Узундара в Узбекистане

Академики РАН сообщили об итогах летнего археологического исследования на месте древней крепости Узундара в Узбекистане. Историческое место было построено примерно в начале III века до н.э..

В процессе экспедиции ученые занимались раскопками прямо на месте памятника за пределами крепости. Под кладкой главной стены найдены остатки еще одной, которая была разобрана до фундамента. Возможно, что в последней трети третьего века до нашей эры крепостные стены были разрушены и снова построены на прежних основаниях.

Археологии рассказывают, что высота стен крепости могла доходить до восьми метров. Внутри цитадели были обнаружены два неплохо сохранившихся прохода из внутреннего помещения во внутристенные галереи восточной и северной стены, при этом деревянные конструкции сохранились до 2021 года в весьма отличном состоянии.