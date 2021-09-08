ЗАМАНА - Археологи расследуют тайну загадочных шаров, обнаруженных при раскопках в Шотландии

Археологи расследуют тайну загадочных шаров, обнаруженных при раскопках в Шотландии

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08 сентября, 2021. Среда 09:46
Археологи расследуют тайну загадочных шаров, обнаруженных при раскопках в Шотландии

Археологами были найдены два таинственных отполированных шара в гробнице на Оркнейских островах в Шотландии.

Археологи расследуют тайну загадочных шаров, обнаруженных при раскопках в Шотландии
Наука

Предлагают теорию, что шары были изготовлены 4 тысячи лет назад. Специалисты обнаружили артефакты на острове в заливе Треснесс, где исследования идут уже с 2017 года. Этот процесс омрачается тем, что гробница разрушается.

Археологи рассказали, что обнаруженные изделия оказались весьма занимательной находкой. Диаметр шара составляет около пяти сантиметров, что почти соответствует пропорциям мячей для игры в крикет. Ученые сообщают, что у одного артфекта можно увидеть идеальную сферическую форму и яркую отделку.

Пока нет никакой информации, которая могла бы рассказать с какой целью были изготовлены эти шары. Есть лишь предположение, что эти артефакты могли использоваться для обороны, для различных ритуалов или же применяться для обработки кожи, пишет Daily mail. 

 

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