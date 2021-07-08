ЗАМАНА - Известный научный журнал подтвердил безопасность российской вакцины

Известный научный журнал подтвердил безопасность российской вакцины

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08 июля, 2021. Четверг 11:50
Известный научный журнал подтвердил безопасность российской вакцины

Статья о российской вакцине «Спутник V», в которой говорится о том, что она безопасна и эффективна, вышла в авторитетном научном журнале Nature.

Известный научный журнал подтвердил безопасность российской вакцины
Наука

Автором публикации под названием «Растущее число данных свидетельствует о том, что вакцина «Спутник» безопасна и эффективна» выступила Бьянка Ногради.   

 

 

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