Автором публикации под названием «Растущее число данных свидетельствует о том, что вакцина «Спутник» безопасна и эффективна» выступила Бьянка Ногради.
Статья о российской вакцине «Спутник V», в которой говорится о том, что она безопасна и эффективна, вышла в авторитетном научном журнале Nature.
Автором публикации под названием «Растущее число данных свидетельствует о том, что вакцина «Спутник» безопасна и эффективна» выступила Бьянка Ногради.
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