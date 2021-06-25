Занятия проходили в стенах Малой академии наук Республики Дагестан.
Школьники из Дагестана завершили свое обучение в технопарке «Кванториум»
- Автор Арслан
- 25 июня, 2021. Пятница 11:52
В мобильном технопарке «Кванториум», где для развития использовали шлемы и очки дополненной реальности, смартфоны, планшеты, 3D - принтер и многое другое, прошли обучение более 1000 школьников.
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