ЗАМАНА - Школьники из Дагестана завершили свое обучение в технопарке «Кванториум»

Школьники из Дагестана завершили свое обучение в технопарке «Кванториум»

Автор
25 июня, 2021. Пятница 11:52
Школьники из Дагестана завершили свое обучение в технопарке «Кванториум»

В мобильном технопарке «Кванториум», где для развития использовали шлемы и очки дополненной реальности, смартфоны, планшеты, 3D - принтер и многое другое, прошли обучение более 1000 школьников.

Школьники из Дагестана завершили свое обучение в технопарке «Кванториум»
Наука

Занятия проходили в стенах Малой академии наук Республики Дагестан.

 

Прочитано 30 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top