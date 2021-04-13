Для прохождения курсов всем желающим необходимо подать заявку на сайте проекта «RoboPRO», и пройти тест на знания по физике и программированию.
Курсы в Дагестане заработают с 1 мая.
Кейс электронных компонентов и инструментов получат ученики по итогам онлайн курсов «RoboPRO». По ним, как сообщили, в пресс-службе Минмолодежи РД, выпускники смогут практиковаться.
Для прохождения курсов всем желающим необходимо подать заявку на сайте проекта «RoboPRO», и пройти тест на знания по физике и программированию.
Курсы в Дагестане заработают с 1 мая.
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