ЗАМАНА - Жители Дагестана смогут пройти курсы по микроэлектронике и радиотехнике

Жители Дагестана смогут пройти курсы по микроэлектронике и радиотехнике

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13 апреля, 2021. Вторник 10:14
Жители Дагестана смогут пройти курсы по микроэлектронике и радиотехнике

Кейс электронных компонентов и инструментов получат ученики по итогам онлайн курсов «RoboPRO». По ним, как сообщили, в пресс-службе Минмолодежи РД, выпускники смогут практиковаться.

Жители Дагестана смогут пройти курсы по микроэлектронике и радиотехнике
Наука

Для прохождения курсов всем желающим необходимо подать заявку на сайте проекта «RoboPRO», и пройти тест на знания по физике и программированию.

Курсы в Дагестане заработают с 1 мая.

 

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