Согласно мнению научных работников, все растения источают слабые электросигналы. Они помогают им ощущать окружающую среду и проявлять реакцию на нее. При помощи электродов люди смогут разговаривать с растениями.
Научные работники убеждают, что скоро человек сумеет получать извещение на телефон от собственного цветка, который сумеет предупредить, что испытывает жажду.
Разработка ученых позволит человеку общаться с растениями
- Автор Хадижат
- 02 апреля, 2021. Пятница 17:18
Общение людей с растениями может стать возможным в ближайшем будущем. Делать это люди смогут при помощи телефонов, рассказывает Росбалт ссылаясь на публикацию в Le Temps.
Согласно мнению научных работников, все растения источают слабые электросигналы. Они помогают им ощущать окружающую среду и проявлять реакцию на нее. При помощи электродов люди смогут разговаривать с растениями.
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