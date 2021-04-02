ЗАМАНА - Разработка ученых позволит человеку общаться с растениями

Разработка ученых позволит человеку общаться с растениями

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02 апреля, 2021. Пятница 17:18
Разработка ученых позволит человеку общаться с растениями

Общение людей с растениями может стать возможным в ближайшем будущем. Делать это люди смогут при помощи телефонов, рассказывает Росбалт ссылаясь на публикацию в Le Temps.

Разработка ученых позволит человеку общаться с растениями
Наука

Согласно мнению научных работников, все растения источают слабые электросигналы. Они помогают им ощущать окружающую среду и проявлять реакцию на нее. При помощи электродов люди смогут разговаривать с растениями.
Научные работники убеждают, что скоро человек сумеет получать извещение на телефон от собственного цветка, который сумеет предупредить, что испытывает жажду.

 

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