Разработка ученых позволит человеку общаться с растениями

Общение людей с растениями может стать возможным в ближайшем будущем. Делать это люди смогут при помощи телефонов, рассказывает Росбалт ссылаясь на публикацию в Le Temps.

Согласно мнению научных работников, все растения источают слабые электросигналы. Они помогают им ощущать окружающую среду и проявлять реакцию на нее. При помощи электродов люди смогут разговаривать с растениями.

Научные работники убеждают, что скоро человек сумеет получать извещение на телефон от собственного цветка, который сумеет предупредить, что испытывает жажду.