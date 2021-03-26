Российские ученые выяснили: средний рост мужчины выше среднего роста женщины на 8%

Научные работники из Сколтеха, Новосибирскгого государственного института, Института цитологии и генетики сибирского отделения РАН и Института науки и технологий Вены изучили распределение роста человека в популяции и его зависимость от пола, генетических причин и критериев среды.

«Услышав вопрос, насколько средний рост мужчин больше среднего роста женщин, в каждой стране нам бы пришлось отвечать по разному. Теперь, благодаря исследованиям, мы можем сказать точно - на 8%" ,- сообщил аспирант Сколтеха Иван Кузнецов.