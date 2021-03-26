ЗАМАНА - Российские ученые выяснили: средний рост мужчины выше среднего роста женщины на 8%

Российские ученые выяснили: средний рост мужчины выше среднего роста женщины на 8%

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26 марта, 2021. Пятница 15:46
Российские ученые выяснили: средний рост мужчины выше среднего роста женщины на 8%

Группа научных работников из Российской Федерации предложила новую модель для изучения наследования роста человека.

Российские ученые выяснили: средний рост мужчины выше среднего роста женщины на 8%
Наука

Научные работники из Сколтеха, Новосибирскгого государственного института, Института цитологии и генетики сибирского отделения РАН и Института науки и технологий Вены изучили распределение роста человека в популяции и его зависимость от пола, генетических причин и критериев среды.

«Услышав вопрос, насколько средний рост мужчин больше среднего роста женщин, в каждой стране нам бы пришлось отвечать по разному. Теперь, благодаря исследованиям, мы можем сказать точно -  на 8%" ,- сообщил аспирант Сколтеха Иван Кузнецов.

 

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