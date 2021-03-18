В пещере установлены особые датчики, которые будут оказывать помощь ученым снаружи наблюдать за тем, что происходит. Вслучае неудовлетворительного состояния здоровья специалисты смогут быстро среагировать и посодействовать добровольцам. Инициатор проекта один из его участников Кристиан Клот. По его словам, на данный эксперимент его вдохновила пандемия и необходимость соблюдать самоизоляцию.
15 незнакомцев проведут 40 дней в темной пещере без связи ради науки
- Автор Хадижат
- 18 марта, 2021. Четверг 07:59
Во Франции стартовало необыкновенное исследование, больше похожее на телешоу. Эксперимент должен наглядно продемонстрировать, как изоляция и отсутствие понятия времени оказывают влияние на психику и биологические ритмы человека. Участники анализа направились в добровольное заточение в пещеру на целых 40 дней!
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