15 незнакомцев проведут 40 дней в темной пещере без связи ради науки

Во Франции стартовало необыкновенное исследование, больше похожее на телешоу. Эксперимент должен наглядно продемонстрировать, как изоляция и отсутствие понятия времени оказывают влияние на психику и биологические ритмы человека. Участники анализа направились в добровольное заточение в пещеру на целых 40 дней!

В пещере установлены особые датчики, которые будут оказывать помощь ученым снаружи наблюдать за тем, что происходит. Вслучае неудовлетворительного состояния здоровья специалисты смогут быстро среагировать и посодействовать добровольцам. Инициатор проекта один из его участников Кристиан Клот. По его словам, на данный эксперимент его вдохновила пандемия и необходимость соблюдать самоизоляцию.