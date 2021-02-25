Например, портал «notebookcheck.net» сообщает о наделении браслета очередной очень полезной функции устройства.
Утверждается, что Xiaomi Mi Band 6 получит всестороннюю поддержку мессенджеров. Владельцы этого девайса смогут без проблем отвечать на смс-сообщения и сообщения из мессенджеров.
Вероятно, пользователь сумеет стремительно отвечать на входящие сообщения с помощью заготовленных фраз, таких как: «Да», «Нет» «Спасибо» «Ок» и тому подобных.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 сможет отвечать на сообщения
- Автор Хадижат
- 25 февраля, 2021. Четверг 16:58
Пока Xiaomi готовит к выходу новую версию пользующегося популярностью фитнес-браслета Mi Band 6, в сети не прекращает появляться информация относительно будущей новинки.
Например, портал «notebookcheck.net» сообщает о наделении браслета очередной очень полезной функции устройства.
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