Марс оказался не таким уж и красным

Тем временем глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден поздравил NASA с удачной высадкой, сообщил на пресс-конференции врио главы космического учреждения Стив Юрчик.

"Сперва он произнес: "Поздравляю, мужик!" Кроме того, он сообщил, что желал бы лично поздравить команду", - подчеркнул Юрчик.

Коллег из NASA поздравили и представители организации "Роскосмос".