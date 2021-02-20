Тем временем глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден поздравил NASA с удачной высадкой, сообщил на пресс-конференции врио главы космического учреждения Стив Юрчик.
"Сперва он произнес: "Поздравляю, мужик!" Кроме того, он сообщил, что желал бы лично поздравить команду", - подчеркнул Юрчик.
Коллег из NASA поздравили и представители организации "Роскосмос".
Марс оказался не таким уж и красным
- Автор Хадижат
- 20 февраля, 2021. Суббота 00:52
NASA показало 1-ые снимки поверхности Марса, изготовленные аппаратом Perseverance, совершившим высадку на Красную планету.
Тем временем глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден поздравил NASA с удачной высадкой, сообщил на пресс-конференции врио главы космического учреждения Стив Юрчик.