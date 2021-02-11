Дагестан проверят на полноту выплат зарплат ученым

Заявление о том, что в Дагестане по линии размера заработной платы ученых российским минобрнауки будет проведена проверка, сделал заместитель главы ведомства Петр Кучеренко.

Отмечено, что обращение к СМИ было сделано после того как от старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной поступила жалоба на то, что ее зарплата на полную ставку едва достигает порядка 25 тыс. рублей.