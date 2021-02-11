Отмечено, что обращение к СМИ было сделано после того как от старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной поступила жалоба на то, что ее зарплата на полную ставку едва достигает порядка 25 тыс. рублей.
Дагестан проверят на полноту выплат зарплат ученым
- Автор Арслан
- 11 февраля, 2021. Четверг 00:21
Заявление о том, что в Дагестане по линии размера заработной платы ученых российским минобрнауки будет проведена проверка, сделал заместитель главы ведомства Петр Кучеренко.
Последнее от Арслан
- В Махачкале состоялось открытие Всероссийской выставки «Без срока давности»
- Главы районов Дагестана активно проходят вакцинацию
- Глава Ногайского района РД прошел первый этап вакцинации
- Фильм Андрея Кончаловского – номинант на премию «Оскар»
- В Махачкале заработала онлайн-система контроля за санитарным состоянием города