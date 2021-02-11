ЗАМАНА - Дагестан проверят на полноту выплат зарплат ученым

Дагестан проверят на полноту выплат зарплат ученым

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11 февраля, 2021. Четверг 00:21
Дагестан проверят на полноту выплат зарплат ученым

Заявление о том, что в Дагестане по линии размера заработной платы ученых российским минобрнауки будет проведена проверка, сделал заместитель главы ведомства Петр Кучеренко.

Дагестан проверят на полноту выплат зарплат ученым
Наука

Отмечено, что обращение к СМИ было сделано после того как от старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной поступила жалоба на то, что ее зарплата на полную ставку едва достигает порядка 25 тыс. рублей.

 

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