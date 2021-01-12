«Звуковые файлы преобразуются в спектрограмму, которая показывает энергию звука на различных частотах, и дальше анализируются при помощи глубочайшей сверхточной нейронной сети. Для испытания программы использовались тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранные в диагностированных пациентов в российских клиниках», - сообщает "Коммерсант".
«Сбер» разработал метод определения коронавируса по голосу и кашлю
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 16:39
Лаборатория «Сбера» разработала метод, который способен за 60 секунд выявить процент вероятности болезни абонента коронавирусом. С этой целью проводится опрос по симптоматике и анализируются голос, дыхание и кашель.
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