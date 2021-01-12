ЗАМАНА - Ученые назвали самый распространенный признак легкого течения коронавируса

Ученые назвали самый распространенный признак легкого течения коронавируса

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12 января, 2021. Вторник 00:11
Ученые назвали самый распространенный признак легкого течения коронавируса

В соответствии с результатам анализа, пациенты с легким течением коронавирусной инфекции нередко мучаются отсутствием или нарушением обоняния.

Ученые назвали самый распространенный признак легкого течения коронавируса
Наука

Не чувствовали запах 85,9 процентов пациентов, легко перенёсших заболевание коронавирусом. «Согласно мнению переболевших, прошло в среднем три недели, до того как они опять сумели приемлимо ощущать запахи. Практически четверть пациентов сообщили, что их чутье оставалось нарушенным даже спустя 60 дней», ссылаются на статистические данные авторы исследования.
Научные работники думают, что нарушение чутья при легкой форме коронавируса может быть вызвано особенной реакцией иммунной системы.

 

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