ЗАМАНА - Книги, шпаргалки и монитор компьютера: зимняя сессия началась в ДГУ

Книги, шпаргалки и монитор компьютера: зимняя сессия началась в ДГУ

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09 января, 2021. Суббота 12:37
Книги, шпаргалки и монитор компьютера: зимняя сессия началась в ДГУ

Зимняя сессия началась в Дагестанском государственном университете. Она проходит в смешанном формате, для студентов на карантине и преподавателей в возрасте 65+  итоговый контроль  организован в программе Microsoft Teams.

Книги, шпаргалки и монитор компьютера: зимняя сессия началась в ДГУ
Наука

Дистанционно сдадут экзамены и иностранные студенты, обучающиеся онлайн на подготовительном отделении по линии Россотрудничества,  и учащиеся, которые не смогли приехать в Россию после летних каникул из-за пандемии или напряженной политической ситуации.

Преподаватели учитывают сложившиеся обстоятельства и поддерживают студентов во время подготовки к дистанционной сдаче экзаменов.

«Готовиться к сдаче экзамена нужно заранее и в письменной форме: пишите конспекты и шпаргалки, но сами. Высыпайтесь перед экзаменом: иногда невыспавшийся, незнающий студент больше раздражает преподавателя,- делится советами для подготовки к сессии зам.декана физического факультета по воспитательной работе Сиясат Алиева. - Очень важен внешний вид студента: деловой стиль создает положительный образ у преподавателя,  и «двойку» ставить такому «незнайке», поверьте, не хочется».

 В Даггосуниверситете учатся студенты с высокогорных районов республики - Тляратинского, Ахтынского, Докузпаринского. Отсутствие стабильного Интернета стало одной из основных причин их стресса во время летней сессии.

«Во время летней сессии я жила в предгорном районе, очень часто возникали проблемы со связью. Во время зимней же я буду в общежитии, здесь есть специальная «читалка» с вайфаем. - делится Хава Максудова, студентка 3 курса филфака ДГУ. - Я приболела во время промежуточной аттестации, и здесь мне помогли однокурсницы: они организовали видеоконференцию на занятии, чтобы я могла ответить».

 

Милана Меджидова 

 

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