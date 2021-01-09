Книги, шпаргалки и монитор компьютера: зимняя сессия началась в ДГУ

Зимняя сессия началась в Дагестанском государственном университете. Она проходит в смешанном формате, для студентов на карантине и преподавателей в возрасте 65+ итоговый контроль организован в программе Microsoft Teams .

Дистанционно сдадут экзамены и иностранные студенты, обучающиеся онлайн на подготовительном отделении по линии Россотрудничества, и учащиеся, которые не смогли приехать в Россию после летних каникул из-за пандемии или напряженной политической ситуации.

Преподаватели учитывают сложившиеся обстоятельства и поддерживают студентов во время подготовки к дистанционной сдаче экзаменов.

«Готовиться к сдаче экзамена нужно заранее и в письменной форме: пишите конспекты и шпаргалки, но сами. Высыпайтесь перед экзаменом: иногда невыспавшийся, незнающий студент больше раздражает преподавателя,- делится советами для подготовки к сессии зам.декана физического факультета по воспитательной работе Сиясат Алиева. - Очень важен внешний вид студента: деловой стиль создает положительный образ у преподавателя, и «двойку» ставить такому «незнайке», поверьте, не хочется».

В Даггосуниверситете учатся студенты с высокогорных районов республики - Тляратинского, Ахтынского, Докузпаринского. Отсутствие стабильного Интернета стало одной из основных причин их стресса во время летней сессии.

«Во время летней сессии я жила в предгорном районе, очень часто возникали проблемы со связью. Во время зимней же я буду в общежитии, здесь есть специальная «читалка» с вайфаем. - делится Хава Максудова, студентка 3 курса филфака ДГУ. - Я приболела во время промежуточной аттестации, и здесь мне помогли однокурсницы: они организовали видеоконференцию на занятии, чтобы я могла ответить».

Милана Меджидова