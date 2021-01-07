«Мы пишем обо всем: от посвящения первокурсников до экономических явлений и процессов». Трудоустройство студентов в ДГУ

Дагестанский государственный университет долгие годы готовит кадры для региона. Но есть среди наших студентов те, кто успешно совмещает учебу с подработкой – smmщики, курьеры, а другие и вовсе свое дело поднимают. Есть среди студентов и те, кто работает на родной вуз. Так, в пресс-службе ДГУ работают две студентки вуза. Одна, Милана Меджидова – будущий филолог, а вторая – Эльвина Мирзабекова учится на экономиста.

«Я не жалею, что начала работать, будучи еще студенткой. Это помогает учиться, быть ответственным и позволяет иметь свой заработок, пусть и небольшой. Осознание, что я могу добиться чего-то сама, придает уверенности и вдохновляет на дальнейшее развитие», - говорит Меджидова.

Форс-мажоры на работе, череда экзаменов и необходимость исполнения каждой из поставленных задач, по признанию девушек, закаляют и формируют характер.

«Мы пишем обо всем: от посвящения первокурсников до экономических явлений и процессов. Самое увлекательное - брать интервью у людей, смотреть на их реакцию, эмоции. Кто-то отвечает сразу и радуется, что интересуются его мнением, а кто-то отвечать не хочет совсем, скрывает свои мысли. Мне повезло и с коллективов на работе. Тебя всегда поймут и научат. Казалось, что все строго, но мнение изменилось», - говорит Мирзабекова.

Ежегодно вуз выпускает более тысяч студентов, отдел профориентация в попытке заинтересовать выпускников проводит встречи с работодателями.

«Нередко встречаю выпускников, которые так и не устроились на работу, хотя и учились на «хорошо» и «отлично». Они все собираются-собираются, но вечно тянут: то не нравится, то боятся, то уже забыли, что проходили в университете», - говорит Меджидова.

Сами студентки работы не боятся, надеются, что полученный в пресс-службе опыт поможет им в дальнейшем: «Спасибо ДГУ за все возможности, которые предоставляются студентам. Рады, что учимся и работаем именно здесь. Работа в пресс-службе ДГУ научила нас правильно контактировать с людьми, на какие-то процессы наши взгляды кардинально поменялись».