Данный движок может позволить летательному аппарату облететь Землю за два часа.
Автор анализа заявил, что двигатель может быть применен в разработке многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолётов следующего поколения. Изделие назвали sodramjet.
Устройство работает на водороде. Для его конструкции собраны особые сплавы, способные вынести критические температуры. Движок применяет принцип зажигания горючего взрывной волной.
К несчастью, пока провести проверку ПВРД на теоретическом пределе нельзя из-за отсутствия сильной аэродинамической трубы.