ЗАМАНА - Китай успешно испытал прототип двигателя, способного облететь Землю за два часа

Китай успешно испытал прототип двигателя, способного облететь Землю за два часа

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29 декабря, 2020. Вторник 09:31
Китай успешно испытал прототип двигателя, способного облететь Землю за два часа

Китайские ученые испытали проработанный макет прямоточного воздушно-реактивного мотора нового типа в аэродинамической трубе. Он функционировал на скорости воздушного потока в 9 Махов, но его теоретический предел добивается 16 Махов.

Китай успешно испытал прототип двигателя, способного облететь Землю за два часа
Наука

Данный движок может позволить летательному аппарату облететь Землю за два часа.
Автор анализа заявил, что двигатель может быть применен в разработке многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолётов следующего поколения. Изделие назвали sodramjet.

Устройство работает на водороде. Для его конструкции собраны особые сплавы, способные вынести критические температуры. Движок применяет принцип зажигания горючего взрывной волной.
К несчастью, пока провести проверку ПВРД на теоретическом пределе нельзя из-за отсутствия сильной аэродинамической трубы.

 

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