Китай успешно испытал прототип двигателя, способного облететь Землю за два часа

Китайские ученые испытали проработанный макет прямоточного воздушно-реактивного мотора нового типа в аэродинамической трубе. Он функционировал на скорости воздушного потока в 9 Махов, но его теоретический предел добивается 16 Махов.

Данный движок может позволить летательному аппарату облететь Землю за два часа.

Автор анализа заявил, что двигатель может быть применен в разработке многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолётов следующего поколения. Изделие назвали sodramjet.

Устройство работает на водороде. Для его конструкции собраны особые сплавы, способные вынести критические температуры. Движок применяет принцип зажигания горючего взрывной волной.

К несчастью, пока провести проверку ПВРД на теоретическом пределе нельзя из-за отсутствия сильной аэродинамической трубы.