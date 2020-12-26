ЗАМАНА - На 2021 год намечена премьера российской летающей машины

На 2021 год намечена премьера российской летающей машины

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26 декабря, 2020. Суббота 08:48
На 2021 год намечена премьера российской летающей машины

Примерный вид собственной разработки профессионалы уже продемонстрировали.

На 2021 год намечена премьера российской летающей машины
Наука

«Практически за два года мы сделали огромную работу и сумели найти безупречную форму неопасную, малогабаритную, маневренную, которая обладает высочайшими аэродинамическими показателями. Flyter имеет габариты 1-го парковочного места (5х2 м), полностью обтекаемую форму, которая обеспечивает высочайшие аэродинамические характеристики, и не имеет небезопасных открытых винтов. С помощью этой конструкции он сумеет летать с наибольшей скоростью свыше 100 км/ч на расстояние свыше 100 км. Мы длительно держали внешний облик нашего аппарата в тайне, в связи с тем, что наша разработка сильно различается от проектов соперников», сообщила компания в описании к изображениям.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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