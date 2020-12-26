На 2021 год намечена премьера российской летающей машины

«Практически за два года мы сделали огромную работу и сумели найти безупречную форму неопасную, малогабаритную, маневренную, которая обладает высочайшими аэродинамическими показателями. Flyter имеет габариты 1-го парковочного места (5х2 м), полностью обтекаемую форму, которая обеспечивает высочайшие аэродинамические характеристики, и не имеет небезопасных открытых винтов. С помощью этой конструкции он сумеет летать с наибольшей скоростью свыше 100 км/ч на расстояние свыше 100 км. Мы длительно держали внешний облик нашего аппарата в тайне, в связи с тем, что наша разработка сильно различается от проектов соперников», сообщила компания в описании к изображениям.