Ношение маски может спасти 400 тысяч человек в мире за 4 месяца

Исследователи также предрекли количество смертельных случаев из-за коронавирусной инфекции в течение последующих месяцев в случае нарушения всеобщего масочного режима, пишет lenta.ru Ученые узнали, что на человека, который стоит недалеко от кашляющего большого, попадет в 10 тысяч раз больше капель, чем в ситуации, если бы зараженный носил маску и стоял даже в 50 сантиметрах от него. При всем этом большие можно определить как главный фактором передачи COVID-19. Выяснилось, что риск передачи вируса снижается на порядок, если кашляющий либо чихающий человек носит маску. Согласно расчётам, в случае если бы люди не отказывались от всеобщего ношения масок, то это могло бы спасти 55 тысяч жизней в течение последующих 4 месяцев. В мире это количество составит 400 тысяч человек на этот же период.