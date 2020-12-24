Австралийские ученые вычислили срок «жизни» иммунитета к COVID-19

Прежние анализы демонстрировали, что антитела к вирусу COVID-19 слабеют после первых нескольких месяцев, другими словами люди быстро теряют иммунную защиту. Но новое открытие научных работников опровергает этот факт, - сообщает Федеральное Агентство Новостей. В исследовании австралийских профессионалов участвовали 25 пациентов с диагнозом SARS-CoV-2. В результате изучения, научные работники выяснили: число антител против вируса стало уменьшаться через двадцать дней с момента заражения. Член Российской академии наук Арег Тотолян ранее заявлял, что возможность последующего заражения COVID-19 является очень низкой. Однако все таки она существует, в особенности, если человек имеет трудности с иммунитетом.