ЗАМАНА - Австралийские ученые вычислили срок «жизни» иммунитета к COVID-19

Австралийские ученые вычислили срок «жизни» иммунитета к COVID-19

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24 декабря, 2020. Четверг 10:29
Австралийские ученые вычислили срок «жизни» иммунитета к COVID-19

Исследователи из Австралии выяснили, что заболевшие коронавирусной инфекцией люди владеют иммунной памятью для защиты от последующего заражения в течение минимум 8-ми месяцев.

Австралийские ученые вычислили срок «жизни» иммунитета к COVID-19
Наука

Прежние анализы демонстрировали, что антитела к вирусу COVID-19 слабеют после первых нескольких месяцев, другими словами люди быстро теряют иммунную защиту. Но новое открытие научных работников опровергает этот факт, -  сообщает Федеральное Агентство Новостей.  В исследовании австралийских профессионалов участвовали 25 пациентов с диагнозом SARS-CoV-2. В результате изучения, научные работники выяснили: число антител против вируса стало уменьшаться через двадцать дней с момента заражения. Член Российской академии наук Арег Тотолян ранее заявлял,  что возможность последующего заражения COVID-19 является очень низкой. Однако все таки она существует, в особенности, если человек имеет трудности с иммунитетом.

 

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