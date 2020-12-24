ЗАМАНА - В янтаре обнаружен древний цветок возрастом 100 млн лет

В янтаре обнаружен древний цветок возрастом 100 млн лет

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24 декабря, 2020. Четверг 08:26
В янтаре обнаружен древний цветок возрастом 100 млн лет

Недавно научные работники нашли маленький кусочек янтаря и начали его кропотливо изучать. В этом кусочке они обнаружили цветок возрастом больше ста миллионов лет. Размер этого цветка может достигать примерно 2 мм.

В янтаре обнаружен древний цветок возрастом 100 млн лет
Наука

Исследователи провели опыты и сделали вывод, что данный цветок один из первых, относящихся к разделу покрытосеменных растений.
Как считают ученые, данный цветок был частью огромного соцветия из различных видов растений. Такую увлекательную находку научные работники обнаружили на территории Мьянмы. С помощью этой находки исследователи смогут заполнить пустые места в познаниях об эволюции и развитии растений. Также при помощи этого цветка, они смогут выяснить обо всех геологических действиях, происходивших в древние времена.

 

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