В янтаре обнаружен древний цветок возрастом 100 млн лет

Недавно научные работники нашли маленький кусочек янтаря и начали его кропотливо изучать. В этом кусочке они обнаружили цветок возрастом больше ста миллионов лет. Размер этого цветка может достигать примерно 2 мм.

Исследователи провели опыты и сделали вывод, что данный цветок один из первых, относящихся к разделу покрытосеменных растений.

Как считают ученые, данный цветок был частью огромного соцветия из различных видов растений. Такую увлекательную находку научные работники обнаружили на территории Мьянмы. С помощью этой находки исследователи смогут заполнить пустые места в познаниях об эволюции и развитии растений. Также при помощи этого цветка, они смогут выяснить обо всех геологических действиях, происходивших в древние времена.