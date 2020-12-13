Согласно исследованию, высокую эффективность показал также ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния в составе. Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.
Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты
- Автор Хадижат
- 13 декабря, 2020. Воскресенье 11:14
Зубные пасты с содержанием цинка и олова убивают коронавирус на 99,9 процента за 2 минут выяснили американские ученые с помощью лабораторных тестов.
Последнее от Хадижат
- Дагестанцы почувствовали толчки землетрясения
- Экс-премьера Дагестана отпустили под домашний арест
- Хизри Шихсаидов посетил с рабочей поездкой Буйнакский район
- Дагестанки прошли обучение в первой в России социальной творческой мастерской
- В Каякенте ведутся ремонтно-строительные работы на участках автодорог