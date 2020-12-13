ЗАМАНА - Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

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13 декабря, 2020. Воскресенье 11:14
Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты

Зубные пасты с содержанием цинка и олова убивают коронавирус на 99,9 процента за 2 минут выяснили американские ученые с помощью лабораторных тестов.

Найден способ уничтожения коронавируса за две минуты
Наука

Согласно исследованию, высокую эффективность показал также ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния в составе. Тестирование проводилось на 260 пациентах с COVID-19.

 

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