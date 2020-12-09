Йети является гибридом человека и неизвестного существа

Результаты были получены сотрудниками техасской лаборатории по диагностике ДНК, в результате исследованных образцов крови, слюны, волос и кожи. Ближе всего, по мнению ученых, данный гибрид находится приматам. Гибридизация предположительно произошла около 15 тысяч лет назад.