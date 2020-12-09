Результаты были получены сотрудниками техасской лаборатории по диагностике ДНК, в результате исследованных образцов крови, слюны, волос и кожи. Ближе всего, по мнению ученых, данный гибрид находится приматам. Гибридизация предположительно произошла около 15 тысяч лет назад.
Йети является гибридом человека и неизвестного существа
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 12:00
Американские ученые раскрыли загадку Йети. По мнению исследователей, Йети является гибридом человека и неизвестного науке существа.
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