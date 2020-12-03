Ученый ДГУ об арабском языке в Зирихгеране и культурных контактах его жителей с народами Кавказа

Роль арабского языка в межкультурном общении жителей одного из дагестанских средневековых государственных образований Зирихгерана (Кубачи) с соседними регионами - тема выступления преподавателя факультета востоковедения Даггосуниверситета Гусейна Тикаева. Он выступил на площадке Международной научно-практической онлайн конференции «Роль восточных языков в межкультурных отношениях» Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы им. Алишера Навои.

«В некоторых трудах средневековых учёных обнаруживаются новые и интересные факты из истории Зирихгерана (Кубачи). Например, в книге XV века «Зафар-наме» среднеазиатского учёного Шараф ад-Дина Али Йазди в оригинале на персидском языке обнаружены подробности, связанные с походом Тимурленга в 1396 г. в Зирихгеран — отметил ученый. — В частных книжных коллекциях жителей Зирихгерана, помимо наиболее популярных научных и религиозных сочинений арабских авторов, встречались также труды среднеазиатских учёных».

Эксперт рассказал о богатстве культурного наследия Дагестана, дал характеристику арабскому языку в Зирихгеране и культурным контактам его жителей с народами Кавказа и ближайших мусульманских регионов.

Гусейн Тикаев приглашен в Ташкентский государственный университет для проведения онлайн-занятий по узбекскому языку и литературе на кафедре теории и практики перевода. Занятия будут проводиться в соответствие с соглашением о сотрудничестве по обмену преподавателями на взаимной основе с целью обучения студентов, подписанном в прошлом году между двумя ДГУ и ТГУУЯЛ.