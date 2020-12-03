Две тысячи студентов, по условиям эксперимента, проходили тестирование, наблюдая да своим состоянием в течении дня. Благодаря этому исследованию, кроме сов и жаворонков появились еще четыре классификации: высокоактивные (сохраняют бодрость в течение всего дня), сонливые днем, дневные и умеренно активные.
Все они имеют разные уровни энергии, которая поднимается до среднего уровня в середине дня, а затем спадает к вечеру.
Вечерние типы проявляют другую активность утром она низкая, к середине дня повышается, а своего пика достигает уже ночью.
Ученые обнаружили 4 новых хронотипа, дополняющих «сов» и «жаворонков»
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 08:26
Казалось бы, что здесь дополнять? Активность первых приходится на утро, вторых на поздний вечер. Но в результате исследования выяснилось кое-что интересное.
Две тысячи студентов, по условиям эксперимента, проходили тестирование, наблюдая да своим состоянием в течении дня. Благодаря этому исследованию, кроме сов и жаворонков появились еще четыре классификации: высокоактивные (сохраняют бодрость в течение всего дня), сонливые днем, дневные и умеренно активные.
Последнее от Хадижат
- На посту главы "Роснано" Анатолия Чубайса сместит Сергей Куликов
- Церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году пройдет в обычном формате
- Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова
- Сериал "Бумажный дом" адаптируют для корейского зрителя
- Магомедсалам Магомедов принял участие в награждении победителей конкурса «СМИротворец»