Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19

Что примечательно, болезнь у пост-ковидной группы населения помолодела на двадцать лет. Если диагноз этот ранее был наиболее распространен у людей достигших 60 летнего возраста, то в случае с переболевшими коронавирусом жировой гипотоз развивается уже после 40. Это говорит о том, что нам еще предстоит изучать последствия коронавирусной инфекции считает профессор.