Что примечательно, болезнь у пост-ковидной группы населения помолодела на двадцать лет. Если диагноз этот ранее был наиболее распространен у людей достигших 60 летнего возраста, то в случае с переболевшими коронавирусом жировой гипотоз развивается уже после 40. Это говорит о том, что нам еще предстоит изучать последствия коронавирусной инфекции считает профессор.
Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19
- Автор Хадижат
- 02 декабря, 2020. Среда 08:26
Согласно исследованиям медиков, страдает печень и поджелудочная железа, связанная с жировым гипотозом, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
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