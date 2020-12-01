Следует уточнить, побег норок с ферм для страны не в новинку, ежегодно это совершают несколько тысяч животных. Но на этот раз, опасность заключается в том, что около пяти процентов млекопитающих могли быть заражены коронавирусом, а следовательно, вероятно заражение других животных. При таком исходе, контролировать ситуацию с распространением коронавируса будет крайне не просто. Известно, что сами норки переносят болезнь без осложнений, процент смертности у них крайне низок.
Напомним, 5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.
Сотни зараженных коронавирусом норок сбежали со звероферм в Дании
- Автор Хадижат
- 01 декабря, 2020. Вторник 16:11
В Дании обеспокоены вероятностью новой вспышки коронавируса. Причина тому сотня зараженных норок, сбежавших со звероферм, пишет The Guardian.
Следует уточнить, побег норок с ферм для страны не в новинку, ежегодно это совершают несколько тысяч животных. Но на этот раз, опасность заключается в том, что около пяти процентов млекопитающих могли быть заражены коронавирусом, а следовательно, вероятно заражение других животных. При таком исходе, контролировать ситуацию с распространением коронавируса будет крайне не просто. Известно, что сами норки переносят болезнь без осложнений, процент смертности у них крайне низок.
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