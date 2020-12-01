ЗАМАНА - Искусственный интеллект решит полувековую проблему свертывания белка

Искусственный интеллект решит полувековую проблему свертывания белка

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01 декабря, 2020. Вторник 09:33
Искусственный интеллект решит полувековую проблему свертывания белка

Команда DeepMind, являющаяся подразделением Google, смогла решить при помощи искусственного интеллекта задачу, над которой бились лучшие умы науки последние пятьдесят лет, сообщает The Guardian.

Искусственный интеллект решит полувековую проблему свертывания белка
Наука

Программа AlphaFold, разработанная исследователями, смогла предсказать, алгоритм формы белков, складывающихся в трехмерные формы.
По словам ученых, это исследование сопоставимо с дорогими и трудоемкими лабораторными методами.
Авторы заявляют: что данное открытие может проложить путь к созданию дизайнерских лекарств.
Кроме того, понимание структуры белка может помочь в создании более питательных сельскохозяйственных культур.

 

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