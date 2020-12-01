ЗАМАНА - Терпеливость человека определяет уровень серотонина в мозге

Терпеливость человека определяет уровень серотонина в мозге

Автор
01 декабря, 2020. Вторник 02:07
Терпеливость человека определяет уровень серотонина в мозге

Ученые выяснили: серотонин, именуемый в народе как "гормон счастья", также отвечает за управление терпением.

Терпеливость человека определяет уровень серотонина в мозге
Наука

В ходе исследования, ученые помещали мышей в клетки так, что они могли вставить нос в отверстие и в зависимости от времени, которое они держали нос в отверстии, грызуны или получали или не получали вознаграждение в виде еды.
Как рассказал один из авторов исследования Кацухико Миязаки, именно от уровня серотонина зависело, как долго мышам удавалось продержаться в ожидании пищи. В результате чего, ученые пришли к выводу: терпение зависит от выработки серотонина.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top