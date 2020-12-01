Терпеливость человека определяет уровень серотонина в мозге

В ходе исследования, ученые помещали мышей в клетки так, что они могли вставить нос в отверстие и в зависимости от времени, которое они держали нос в отверстии, грызуны или получали или не получали вознаграждение в виде еды.

Как рассказал один из авторов исследования Кацухико Миязаки, именно от уровня серотонина зависело, как долго мышам удавалось продержаться в ожидании пищи. В результате чего, ученые пришли к выводу: терпение зависит от выработки серотонина.