В ходе исследования, ученые помещали мышей в клетки так, что они могли вставить нос в отверстие и в зависимости от времени, которое они держали нос в отверстии, грызуны или получали или не получали вознаграждение в виде еды.
Как рассказал один из авторов исследования Кацухико Миязаки, именно от уровня серотонина зависело, как долго мышам удавалось продержаться в ожидании пищи. В результате чего, ученые пришли к выводу: терпение зависит от выработки серотонина.
Терпеливость человека определяет уровень серотонина в мозге
- Автор Хадижат
- 01 декабря, 2020. Вторник 02:07
Ученые выяснили: серотонин, именуемый в народе как "гормон счастья", также отвечает за управление терпением.
В ходе исследования, ученые помещали мышей в клетки так, что они могли вставить нос в отверстие и в зависимости от времени, которое они держали нос в отверстии, грызуны или получали или не получали вознаграждение в виде еды.