ЗАМАНА - Создан новый эффективный метод для лечения туберкулеза

Создан новый эффективный метод для лечения туберкулеза

Автор
30 ноября, 2020. Понедельник 11:35
Создан новый эффективный метод для лечения туберкулеза

Канадские ученые определили: новый метод борьбы с бактериальными микроорганизмами, может дать положительный эффект в лечении туберкулеза. Разработка ученых способна помочь создать новые инструменты для изготовления лекарств на основе стероидных соединений или улучить уже имеющиеся образцы.

Создан новый эффективный метод для лечения туберкулеза
Наука

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top