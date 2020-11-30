Создан новый эффективный метод для лечения туберкулеза
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 11:35
Канадские ученые определили: новый метод борьбы с бактериальными микроорганизмами, может дать положительный эффект в лечении туберкулеза. Разработка ученых способна помочь создать новые инструменты для изготовления лекарств на основе стероидных соединений или улучить уже имеющиеся образцы.
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