Опасный космос: учёные определили одну из возможных причин ухудшения здоровья у космонавтов

Результатом исследования стало определение, объясняющее изменения в организме человека, побывавшего на МКС.

Ученые пришли к выводу: энергетическая установка митохондрий, крошечных внутриклеточных структур, производящих энергию для основных биологических систем нашего организма, претерпевает изменения в своей активности после длительного нахождения в космосе. И, соответственно, влияет на здоровье человека.

Известно, что в рамках данного исследования, было изучено здоровье 59 астронавтов.