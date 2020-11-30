Опасный космос: учёные определили одну из возможных причин ухудшения здоровья у космонавтов
- Автор Хадижат
- 30 ноября, 2020. Понедельник 08:59
Результатом исследования стало определение, объясняющее изменения в организме человека, побывавшего на МКС.
Ученые пришли к выводу: энергетическая установка митохондрий, крошечных внутриклеточных структур, производящих энергию для основных биологических систем нашего организма, претерпевает изменения в своей активности после длительного нахождения в космосе. И, соответственно, влияет на здоровье человека.
Известно, что в рамках данного исследования, было изучено здоровье 59 астронавтов.
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