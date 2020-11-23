Конференция «Проблема жанра в филологии» – площадка для апробации филологических исследований

Конференция Дагестанского государственного университета «Проблема жанра в филологии» – научная площадка, где происходит обмен идеями, рассмотрение новых гипотез, теорий, знакомство с результатами последних научных исследований. «Мы бы хотели, чтобы конференция принесла пользу слушателям, стала толчком для совершенствования научно-исследовательской работы наших студентов, а для ученых – импульсом для развития науки, как в нашем университете, так и республике в целом», – отмечает декан филологического факультета ДГУ Шабан Мазанаев.

Глобализация. Перекрестки культур – не новость для истории человечества. Когда-то у нас на французском элиты говорили лучше, чем на русском. Обращаясь к опыту былых времен, конференция рассмотрела тему «ситуации двуязычия» в повести Л.Н Толстого «Хаджи-Мурат», представленную докладом доцента кафедры русской литературы, кандидата филологических наук Альбины Гаджиевой.

«Автор проходит все три уровня билингвизма: он понимает иноязычную речь, умеет воспроизводить услышанное, и не только воспринимает, но и «строит осмысленные высказывание. Конечно, при всем при этом мы не можем причислить Л.Н Толстого к двуязычным писателям, но языковое исследование даже одной повести «Хаджи-Мурат» демонстрирует глубокие знания Толстого языков тюркской группы. Писатель умело их использует, что позволяет нам говорить о «ситуации двуязычия» в его творчестве «Таулинская сказка», вследствие омонимии языка, можно перевести и как горская сказка, и как аварская сказка. Учитывая, что сам Толстой несколько раз заменял аварца Ханефи на таулинца Ханефи, то, скорее всего, верным переводом будет аварская сказка», – пишет исследователь.

Альбина Гаджиева считает, что в современной литературе двуязычие хотя и реже, но все же встречается. «Часто в стилистическом построении предложения явно ощущается влияние родного языка», – говорит она.

Проблемой двуязычия на филологическом факультете ДГУ ученые занимаются уже давно. Члены научной школы «Изучение проблем двуязычия в литературе» публикуют исследования литературоведческих и языковых аспектов двуязычного художественного творчества дагестанских, русских и зарубежных авторов в престижных научных журналах, собирают практический материал в фольклорных экспедициях. За период работы школы более 10 ее участников защитили кандидатские диссертации, а один – докторскую.

Гендерные отношения и стереотипы восприятия социальных ролей – одна из наиболее актуальных тем сегодняшнего дня в мировой социальной повестке. Богатство культуры и истории Дагестана даёт надежную опору в сохранении здоровых нормативов поведения и образа жизни. Устное народное творчество посредством пословиц и поговорок, сказок, эпических песен и других произведений сохраняет характерные черты того или иного народа, динамику представления о различных сторонах жизни, в том числе и в тематике гендера, рассказала в своем докладе представитель Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо-Годи, кандидат филологических наук Заида Адильгиреева.

«Кумыкская ценностная картина во многом формировалась благодаря лиро-эпическим песням, образу «мужественной матери», которая закрепила в сознании молодого поколения высокие патриотические чувства, верность традиционным этическим предписанием «отцов-основателей». В песенном фольклоре кумыков образу матери предписывается роль «хранительницы очага» в расширенном смысле этого выражения. Она выступает как «оберег» социокультурных нравственных канонов не только в военное, но и в мирное время. Мать с ее непререкаемой репутацией «верховной личности» и «любимого человека» для будущих и настоящих воинов становится «иконой праведности», высшей нравственной инстанцией, гарантом физического и духовного выживания этноса», – указывает в своем докладе исследователь.

Политические партии как общественные организации, выражающие актуальную социальную, экономическую, гражданскую повестку страны зачастую имеют свои средства массовой информации – партийную прессу. С этой темой на форуме выступила молодой исследователь, сотрудник кафедры печатных СМИ филологического факультета ДГУ Светлана Абдуллаева.

Партийные издания, как показывают выводы исследования, отдают предпочтение аналитическим, информационным жанрам, которые в большинстве своем нацелены на обсуждение, исследование и истолкование ключевых вопросов общественной жизни, повышение доверия к партии со стороны читателей, позволяющим аудитории быть в курсе наиболее значимых событий, связанных с функционированием организации.

«Материалы художественно-публицистической направленности встречаются в партийной прессе не часто, хотя некоторые издания вводят определенные новшества, стремясь сделать свое издание привлекательным для аудитории», – подытоживает преподаватель.

«Многообразие научных проблем и спикеров, представленных на мероприятии, подтверждает актуальность и востребованность Всероссийской конференции «Проблема жанра в филологии», её тем и авторитета филологического факультета ДГУ как значимого научно-образовательного центра языкознания. Подобные мероприятия стимулируют молодых ученых на проведение дальнейших исследований в гуманитарной сфере, позволяют получить апробацию своего научного материала и потенциала. Лично для меня, эта конференция – традиция, которая объединяет преподавателей и их учеников, позволяет студентам выступить за одной трибуной со своими учителями. Надеюсь, что еще не одно поколение студентов, магистрантов и аспирантов филологического факультета ДГУ и других научно-образовательных организаций смогут апробировать свои научные исследования на данной площадке», – делится аспирант кафедры русской литературы Елена Гончарова.

Организаторами мероприятия выступили Дагестанский государственный университет, Научно-исследовательский институт филологии, Дагестанское отделение Общества русской словесности и кафедра русской литературы филологического факультета.

Научные доклады поступили из Азербайджанской и Абхазской академий наук, Абхазского государственного университета, вузов и образовательных учреждений со всех уголков России, которые занимаются данной тематикой.

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблема жанра в филологии» уже 15 лет становится площадкой для апробации филологических исследований. Материалы конференции будут опубликованы в ежегодном альманахе НИИ филологии и на сайтах кафедр филологического факультета ДГУ.