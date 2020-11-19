ЗАМАНА - Состояние исторических памятников на Северном Кавказе надо контролировать

Состояние исторических памятников на Северном Кавказе надо контролировать

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19 ноября, 2020. Четверг 16:04
Состояние исторических памятников на Северном Кавказе надо контролировать

 Систему мониторинга за крепостями, кладбищами, храмами и другими историческими памятники предложил ввести гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Состояние исторических памятников на Северном Кавказе надо контролировать
Наука

Эту мысль он высказал на конференции  «Загадка крестово-купольного сооружения на территории архитектурного комплекса «Цитадель «Нарын-Кала», которая сегодня проходит в Дербенте. Пиотровский также отметил необходимость проведения полевых работ в рамках которых профильные специалисты будут изучать объекты, находящиеся на территории крепости и фиксировать данные об их состоянии.

Напомним, что во вторник, 17 ноября стало известно о разрушении части Южной стены Дербентской крепости "Нарын-Кала", входящей в список объектов наследия ЮНЕСКО. 

 

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