Сенсационная гипотеза выдвинута на конференции в Дербенте

По одной из версий, он служил крестово-купольным храмом. Также есть и другое предположение, из которого выходит, что сооружение было возведено в качестве мартирия. Отметим, что мартирий - культовое сооружение, возводимое христианами над могилой мученика или святого. Также подобное строение могло быть и на месте, связанном с библейской историей, жизнью и проповедью Иисуса Христа. Вышеуказанный объект представляет "латинский" крест, ориентированный по сторонам света. Общая площадь здания-15 метров, ширина-13 м, сохранившаяся высота составляет 11 метров.

Напомним, что в данный момент в историческом городе России Дербенте проходит Международная конференция "Загадка крестово-купольного сооружения на территории крепости Нарын-Кала. История Христианства в Дербенте", организаторами которой выступили Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО и администрация города.