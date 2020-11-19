ЗАМАНА - Сенсационная гипотеза выдвинута на конференции в Дербенте

Сенсационная гипотеза выдвинута на конференции в Дербенте

Автор
19 ноября, 2020. Четверг 12:16
Сенсационная гипотеза выдвинута на конференции в Дербенте

По словам автора гипотезы, на территории Дербента обнаружен христианский памятник, относящийся к 5-7 в. 

Сенсационная гипотеза выдвинута на конференции в Дербенте
Наука

По одной из версий, он служил крестово-купольным храмом. Также есть и другое предположение, из которого выходит, что сооружение было возведено в качестве мартирия. Отметим, что мартирий - культовое сооружение, возводимое христианами над могилой мученика или святого. Также подобное строение могло быть и на месте, связанном  с библейской историей, жизнью и проповедью Иисуса Христа. Вышеуказанный объект представляет "латинский" крест, ориентированный по сторонам света. Общая площадь здания-15 метров, ширина-13 м, сохранившаяся высота составляет 11 метров.

Напомним, что в данный момент в историческом городе России Дербенте проходит Международная конференция "Загадка крестово-купольного сооружения на территории крепости Нарын-Кала. История Христианства в Дербенте", организаторами которой выступили Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО и администрация города.

 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top