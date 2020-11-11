«За юг страны, как за каждый клочёк линии фронта, билась вся страна, весь Советский Союз». Всероссийская научная конференция «Битва за Кавказ» прошла в ДГУ

“Победа в Великой Отечественной войне - настоящий подвиг наших отцов, нашего народа. Не было семьи, которой не коснулась бы трагедия Второй мировой войны. Вся страна работала на фронт, приближала победу, обеспечивая наших воинов боеприпасами, одеждой, продуктами, медикаментами. В то время призыв “Всё для фронта, всё для Победы!” звучал повсюду. И это было близко каждому, все понимали, что отступать нельзя, надо не только не допустить врага вглубь страны, но сделать всё возможное, чтобы освободить нашу землю и ликвидировать фашистский режим. Осенью 1942 года немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа. За юг страны, как за каждый клочёк линии фронта, билась вся страна, весь Советский Союз”, - отметил в приветственной речи ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. «Главный завод поселка – № 182, который сегодня все знают, как завод “Дагдизель”, с начала войны был полностью переключен на выпуск военной продукции, боеприпасов. На предприятии было начато серийное производство усовершенствованных торпед, морских мин, ручных гранат, автоматов, пистолетов, зажигательных бутылок. Торпеды собирали и испытывали в цехе № 8, расположенном в море, в 2,7 км от берега», – рассказала Юлия Лысенко, ученый секретарь Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, подготовившая доклад о вкладе в достижение Победы в Великой Отечественной войне поселка «Двигательстрой», ныне города Каспийска. О повседневной жизни нацистских концентрационных лагерей по воспоминаниям узников, уроженцев Дагестана рассказала ведущий научный сотрудник института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Лейла Каймаразова, подготовившая доклад вместе с доктором исторических наук Гани Каймаразовым. Эксперт отмечает, что именно воспоминания, как никакие другие источники, достоверно отражают жизнь заключенных нацистских лагерей, их переживания, эмоции, взаимоотношения и борьбу за выживание и должны рассматриваться через контекст понятия “историческая память”. По мнению учёной, важно сохранять память о трагических страницах истории нашей страны, важно избежать разрушения исторической памяти и не позволить повторить случившееся, тем более, что в современном мире с новой силой разворачиваются неонацистские движения. Онлайн-секция Всероссийской конференции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрали на одной площадке ученых, преподавателей и студентов из Владикавказа, Грозного, Пятигорска, Волгограда, Салехарда и других городов.

Милана Меджидова