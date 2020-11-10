Магистрантки-экологи ДГУ - обладательницы именной стипендии

Обладательницами именной стипендии от Фонда имени В.И. Вернадского стали магистранты второго года обучения Института экологии и устойчивого развития ДГУ Асиль Ибрагимова и Амина Рамазанова.

«Согласно результатам исследования, большинство опрошенных жителей Махачкалы и Унцукульского района – 71% и 68,2% соответственно – дали положительную оценку состоянию своего здоровья. В сельской местности количество респондентов молодой и средней возрастной группы, оценивающих свое здоровье хуже, превышает количество горожан тех же возрастов. Среди респондентов мужского пола положительную самооценку здоровья дали 77,8% и 74,9% по Махачкале и Унцукульскому району соответственно, среди женского населения – 66,7 и 62,93%»,- отмечают исследовательницы в своих научных трудах.

Отрицательные последствия урбанизации - ускоренный темп жизни, психоэмоциональные нагрузки, уровень шума и загрязнения окружающей среды - компенсируются материально‐техническими удобствами, доступностью и качеством медицинского обслуживания.

«Полученные данные позволяют оценить эффективность реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий, различных меди‐ ко‐социальных и экономических программ, направленных на улучшение качества жизни сельского населения»,- пишут девушки в своих мотивационных письмах.

Стипендия от Фонда имени В.И. Вернадского присуждается студентам-экологам и студентам других специальностей, занимающимся проблемами устойчивого развития.

В конкурсе приняли участие более 160 претендентов из 52 вузов России и Киргизии.

«Институт экологии и устойчивого развития ДГУ – одно из наиболее популярных подразделений вуза у абитуриентов. В этом году было много желающих поступить к нам на специальность «Экология и природоохранная деятельность». Студенты ИЭУР ДГУ часто демонстрируют успехи в конкурсах, проектной деятельности. По итогам конкурса инновационных работ Молодёжной школы по проектному управлению, которая прошла не так давно в Даггосуниверситете, в секции «Инженерные и естественные науки» победителем стала аспирантка именно Института экологии и устойчивого развития Камилла Ахмедова. Я рад, что в лице магистранток Асиль Ибрагимовой и Амины Рамазановой у нас подрастает новое поколение ученых-экологов с интересными, востребованными и для экологии, и для сохранения и преумножения человеческого капитала проектами»,- комментирует успех студенток ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Милана Меджидова