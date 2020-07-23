Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте

У инженеров получилось создать первый на планете дрон, который способен взлетать, парить в воздухе, совершая резкие маневры, как это делают птицы, пишет информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

Ученые из Сингапура и Австралии создали дрон, вес которого всего 26 грамм. Робот может летать подобно ласточке или другим мелким птицам. Дрон имеет 4 крыла, которые изготовлены из пластиковых мембран.

Крылья работают с помощью специального мотора. Также у робота имеется хвост, который и дает возможность дрону совершать маневры в воздухе, а также резко менять направление движения или быстро уменьшать скорость полета. Подробнее можно прочитать тут.