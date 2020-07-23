ЗАМАНА - Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса

Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса

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23 июля, 2020. Четверг 15:13
Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса

Патологоанатомы обнаружили неожиданные изменения в людях, которые скончались от коронавируса, пишет "Лента.ру".

Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса
Наука

Было выявлено, что коронавирус, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как было объявлено до этого, а влияет на орган другим образом. Полный материал на эту тему можно прочитать тут.

 

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