Было выявлено, что коронавирус, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как было объявлено до этого, а влияет на орган другим образом. Полный материал на эту тему можно прочитать тут.
Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса
- Автор Мадина
- 23 июля, 2020. Четверг 15:13
Патологоанатомы обнаружили неожиданные изменения в людях, которые скончались от коронавируса, пишет "Лента.ру".
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