Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса

Было выявлено, что коронавирус, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как было объявлено до этого, а влияет на орган другим образом. Полный материал на эту тему можно прочитать тут.