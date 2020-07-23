ЗАМАНА - Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса

Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса

Автор
23 июля, 2020. Четверг 08:54
Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса

Китай отправил в космос свой первый зонд для исследования красной планеты «Тяньвэнь-1», пишет "Лента.ру".

Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса
Наука

Ракета-носитель «Чанчжэн-5», на которой был зонд, взлетела с космодрома Вэньчан на юге Китая. Сообщают, что  «Тяньвэнь-1» весит примерно 5 тонн. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top