ЗАМАНА - Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса

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02 марта, 2023. Четверг 11:51
РИА Новости / Евгений Биятов|||
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса

Говорить о завершении коронавирусной эпидемии еще рано, инфекция уже неоднократно показала свое коварство, поэтому все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса

"Наверное, еще рано, много еще необходимо исследовать. Коронавирус неоднократно показывал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности", — высказалась Попова. Она добавила, что Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с пандемией. В данный момент уже имеется понимание потенциальных рисков, исходя из которых предлагаются различные меры профилактики. "Однако расслабляться еще рано", — заметила глава Роспотребнадзора.

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